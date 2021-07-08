去年9000多起网袭 勒索软件袭击激增逾150%

（早报讯）更多网络犯罪分子在疫情期间“趁火打劫”，我国去年发生的网络袭击事件连续第二年增加，其中勒索软件事件激增超过150％。

新加坡网络安全局今天（7月8日）发布的《2020年新加坡网络概况报告》显示，疫情期间人们容易感到不安，而国际犯罪分子利用这点，发起了一系列针对个人和企业的网络攻击。

网安局的电脑紧急反应组（SingCERT）去年一共处理9080起网络袭击事件。相较之下，小组在2019年和2018年分别处理8491起和4977起网袭事件。

网安局局长许智贤指出，因为疫情缘故，2020年成为了经济和社会数码化的分水岭，不过采用数码科技的速度和规模，也提升了网安风险，不少犯罪分子因此利用这一点。

“政府、各大机构以及公众必须共同合作，才能确保网络空间的安全。”

报告指出，我国过去一年的网袭事件数据与全球网安趋势一致。这包括勒索软件事件激增，也有不少人成为与疫情有关的钓鱼事件的受害者。

网安局说，这是因为更多人在家办公，也有不少公众和企业采用新科技，才会让不法分子有机可乘。

勒索软件方面，网安局去年共接获89起报案，比前一年的35起激增154％。大部分受害者为中小企业，涉及的领域包括制造业、零售与医疗等。

报告指出，这类事故之所以显著增加，与全球勒索软件激增、犯罪分子干案手法较复杂脱不了关系。