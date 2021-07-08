SRX：组屋转售价连涨12个月 交易量较上月出现回弹

（早报讯）本地整体组屋转售价连续12个月上升，上个月环比上涨0.9%，转售交易量则出现回弹，环比增长17.5%，共计2311宗。

新加坡房地产联合交易网SRX今天（7月8日）发布最新的预估数据显示，上个月的成熟区与非成熟区整体组屋转售价分别上涨0.4%和1. 2%。

在上月以最高价转售的组屋是坐落于惹兰峇合宜亚（Jalan Bahagia）的一个三房式“有地组屋”单位，成交价为126万8000元。这也是本地迄今最高价的组屋转售交易。

非成熟组屋区方面，创下上月最高转售价的是武吉巴督25街的一个公寓式组屋单位，以96万8000元成交。

今年上半年共有106个组屋单位以逾百万元成交，较去年同期增长了近3.5倍。其中，有19个单位刚在上月转手。

据博纳产业研究与内容主管黄秀莹观察，这些转售价超过100万的组屋大多集中在成熟组屋区，尤其是中部。最受买家青睐的是丹戎巴葛达士岭组屋（Pinnacle@Duxton），单在上半年已累计30宗交易。女皇镇和碧山同居第二，各有16宗逾百万元的交易。

她说：“由于预购组屋竣工期不断延迟，这刺激了二手组屋需求，再加上可选的转售组屋数量有限，我们推测转售价将继续面临上升压力。”

橙易产业研究与咨询部主管孙燕清则认为，虽然转售价已连续涨12个月，但上月的增幅比今年4月和5月缓慢。若要判断这只是因为需求因防疫措施收紧而暂时被抑制，或是转售价因近来持续走高而开始面临继续增长的阻力，还要继续观察两个月才能得出结论。

针对转售交易量的回弹，合登（Huttons）房产集团首席执行长叶润明指出，这反映了之前的看房限制措施人为地压制了购房需求。

黄秀莹也说，随着政府在上月14日放宽防疫条例，一家每天可接待的访客从之前高警戒解封第二阶段期间的两人增加到五人。这方便了潜在购房者看房，进而促成更多交易。