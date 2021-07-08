淡马锡基金会国庆后分发免费医用口罩和口腔喷剂

（早报讯）公众可在国庆日后免费领取由淡马锡基金会提供的一次性医用口罩以及口腔喷剂。

淡马锡控股首席执行长何晶在面簿透露，在“未雨绸缪”（Stay Prepared）计划下，该基金会将在国庆日后，为公众提供一次性医用口罩和N95口罩。

此外，基金会也将在9月或10月时，在全岛分发聚维酮碘（povidone-iodine）漱口水，也可充当口腔喷剂。

淡马锡关怀基金“未雨绸缪”计划，旨在帮助本地社群在疫情期间提升紧急事故应对能力。基金会此前曾多次向公众派发免费的可重复使用口罩及手部消毒液。

另外，淡马锡基金会目前正通过全岛多家超市和药房派发免费的脉搏血氧仪。基金会昨天在面簿表示，由于反应热烈，一些领取地点已经暂时没有存货，将在几天内补货。若发现领取地点没货，可在另一天或到另一个地点领取。公众可上网https://stayprepared.sg/oximeter查询领取地点以及营业时间。

何晶也在面簿透露，基金会下来将在百美超市设立更多领取点。

领取免费血氧仪的截止日期是下月5日。基金会早前表示，所有兑换血氧仪的传单都已通过新加坡邮政局派发完毕。不过，有读者昨天致电《联合早报》，表示并未在信箱内收到传单。

基金会在答复记者询问时表示，未收到血氧仪兑换券的公众可电邮至oximeter@temasekfoundation.org.sg或拨打热线1800-7382-000，留下姓名、电话号码和地址，基金会将与新邮政合作，进行调查。