调查：六成公众期待出国无需隔离 近四成会提早预约接种

（早报讯）抗疫跨部门工作小组昨天宣布，七月底可能进一步放宽针对已完成疫苗接种者的防疫措施。对此，有六成参与调查的公众表示期待未来出国回来时无需再履行居家通知，也有近四成表示会尽快预约最早的第二剂疫苗接种时间。

zaobao.sg就公众对我国进一步开放的态度展开网络调查，截至今天（7月8日）中午12时已有460人参与。

调查显示，60.7%的参与调查者期待进一步解封后，出国回来时无需履行居家通知；32.8%期待可以更多人一起同桌堂食；期待与更多人一起运动、与更多同事聚会以及参与婚宴、演唱会、体育比赛等大型活动的分别占13.5%、15%、14.6%。

但也有34.1%参与调查者认为放宽速度太快，担心疫情会卷土重来。有网友在面簿留言也表示，“不期待开放，很担心没打疫苗的孩子”。

有网友认为除了积极推行疫苗接种外，也应注意入境管控，否则还是会受到境外输入病例的影响。

在还未完成两剂疫苗接种的调查者当中，超过八成已完成第一剂接种，其中半数的人选择将会“尽快预约最早的第二剂接种日期”。

有刚接种完疫苗的网友留言表示，即使打了疫苗，每个人也应该多注意个人清洁卫生，并且做好防护措施。

另有9.1%的人还未接种第一剂疫苗，但表示会尽快预约。而参与调查的人当中，有10.6%对是否接种疫苗仍犹豫不决，持观望态度。