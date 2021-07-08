婚宴可恢复但须提前检测 新人暂不邀请更多宾客

（早报讯）政府抗疫跨部门工作小组昨天（7月7日）宣布，本月12日起250人以内的婚宴可恢复举办。多数正在筹办婚宴的新人受访时表示，由于出席婚宴的人仍须提前接受检测，目前可能还是不会邀请更多宾客。

The Wedding Concepteur婚礼策划公司创办人林美菁受询时指出，高警戒解封第二阶影响了公司承担的三场婚宴，其中两对新人延迟了婚宴，另外一对新人则为了配合吉祥日子而决定办结婚宣誓仪式。

林美菁说，新人还是喜欢与更多家人和朋友齐聚一堂庆祝自己的终身大事，因此自疫情暴发以来，多数的新人还是选择延迟举行婚礼，而不是将就举办小型的结婚宣誓仪式或婚宴。

不过，新人最关注的还是是婚宴前检测。“对于那些祖父母无法接种或还未接种的新人，他们可能不得不做出艰难的决定不邀请他们。然而，我们还是准备好在本地大多数人接种疫苗后，举办免检测的大规模婚宴。”

将在下个月7日举行婚宴的陈迪贤（27岁，医生）受访时说，根据高警戒解封第二阶开始之前的规定，只有超过100人的婚宴必须安排检测。为了让宾客豁免婚宴前检测，陈迪贤与未婚妻只打算邀请100名宾客。

不过，根据目前的最新规定，100人的婚宴也需进行检测，陈迪贤因此得重新计划婚宴前检测的环节。

既然100人的婚宴和250人的婚宴都需要宾客做检测，陈迪贤指出，他们其实还在考虑是否该邀请更多宾客。“但是，这个可能性并不大，因为最后一分钟邀请更多人似乎有点不礼貌。”

陈迪贤说：“自高警戒解封第二阶开始以来，我们一直感到非常为难，因为我们不确定到8月份的时候限制是否会放宽，所以我们的婚宴策划又得暂停。我们已经延期了婚宴两次，所以不想又再次延期，当时其实也有考虑完全取消婚宴。”

另外，陈迪贤也指出，目前还并不确定是否可以八人一桌，还是得维持在五人一桌，因此至今还是无法安排宾客的座位。

将在今年10月举办婚宴的李女士（32岁，金融分析师）受访时说，目前打算邀请80至90名宾客，但是因为场地不大，若目按照目前的分区规定须将宾客分为50人一区，她最多只能够邀请50人。

她说：“我们是希望分区能在7月之前放宽，这样我们就可以在婚礼前3个月确认我们的宾客人数。目前为止，酒店还不能向我们确认有关分区的事情，所以我们也感到无奈。”

对于是否想将婚礼出席者的人数增加至500人，李女士说，她不想在最后一刻扩大婚礼的规模，所以并不会考虑邀请更多宾客。