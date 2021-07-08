城市发展对重庆协信远创实业可能重组报道做出回应

（早报讯）城市发展（CDL）对有关旗下重庆协信远创实业因债权人提出破产申请，而可能面对重组的报道做出回应，重申已限定对该公司投资的财务曝险，以及不会支持该公司“持续的财务义务”。

城市发展刚在新加坡交易所网站发布文告指出，它已得悉，北京易禾水星投资有限公司于本月5日对集团的合资公司重庆协信远创实业有限公司，提出破产申请。

“尽管有这项破产程序，集团将继续竭力维护本身的立场，以及限制进一步的曝险。”

它在文告中也表示：“集团将密切关注这一情况，并将以协信远创的投资者和债权人的身份，采取适当的企业和法律行动。”

城市发展持有协信远创51%股权。在截至去年底的2020财年业绩宣布中，集团已表明决定对协信远创做出17亿8000万元的一次过减值损失。这相当于把集团在协信远创的投资总额减值93％。

在落实这项巨额减值后，截至去年12月底，集团在协信远创剩余的曝险仅为1亿2600万元。

城市发展自去年4月收购协信远创51％股权以来风波不断，除了因这项投资而50年以来首次出现全年净亏，更引发三名董事对该投资意见分歧而先后辞去职务，包括郭氏家族成员郭令柏。

根据彭博社昨天的报道，继债权人提出破产申请后，重庆协信远创实业有限公司，可能会展开由法院主导的重组。

该报道造成城市发展的股价今早在开盘后下滑，跌2.3%至6.85元，但近中午1时已回涨至6.90元。