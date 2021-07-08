调查：投资员工培训的公司盈利与生产力明显提高

（早报讯）贸工部和精深技能发展局的调查发现，企业每支持10％的本地员工进行培训，三年内每年盈利平均增加0.7％，两年内每年劳动生产力也平均提高2.2％。

调查证实，愿意资助员工提升技能的雇主能更好地招聘和留住人才，员工进行培训后的两三年内公司盈利和生产力也会明显提高。

教育部兼人力部政务部长颜晓芳今早（7月8日）在2021年技能创前程论坛上说，提升技能不只为员工创造更好的职业前景，也通过提高生产力和盈利为公司带来价值。

颜晓芳说：“这显示公司投资培训员工是能带来双赢的，公司因此有各种理由与职员一起携手合作为大家带来更好的结果。”

为协助和鼓励企业提升员工的技能，精深局也推出一系列计划，资助企业让员工参与培训计划，协助企业建立职场培训能力和系统。

截至今年5月底，有超过7000名雇主因让员工参与精深局资助的培训课程而获得技能创前程企业补助（SkillsFuture Enterprise Credit，简称SFEC）。

截至3月31日，全国职场学习中心（National Centre for Workplace Learning，简称NACE）已帮助650家公司改善学习系统，为3700名员工进行培训。