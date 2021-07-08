丢五只狗入水沟“训练” 男子监40天

（早报讯）男子在阻断措施期间，连续两天带五只狗到蓄水池“禁区”排水沟游泳，还将其中一只从1米高之处扔入急流中，惊动超过50人到场救狗。他昨天（7月7日）被判罚款1万1000元，但没有缴付罚款，而是坐牢40天代替。

zaobao.sg之前报道，一名男子疑将五只狗丢入蓄水池的排水沟中，声称是在训练狗儿游泳。这一幕被目击者拍下，视频在网上疯传，惊动动物与兽医事务局以及爱狗组织，超过50人到场救狗。

被告是59岁的张华明（译音），来自马来西亚，是本地永久居民。他面对27个控状，包括抵触12项公园与树木法令、12项动物与禽鸟（养狗执照与管制）条例、一项动物和飞禽法令、及两项触犯冠病19（临时措施）法令的罪名。控方以其中8项提控。

案情显示，经动物与兽医事务组调查后，发现去年5月9日上午11时左右，被告开着货车载五只宠物狗前往贝雅士上段蓄水池（Upper Peirce Reservoir）公园。

五只狗包括两只黄金猎犬、一只贵宾犬、一只拉布拉多，以及一只混种狗。抵达后，被告将货车停在公园门口，侧门门口竖立着“禁止入内”的告示牌，但被告仍与女佣带着及五只未栓绑的狗从侧门进入。

他们走到自然保护区，到了一座桥，桥下是连接贝雅士上段和下段蓄水池的排水沟。被告将一只贵宾犬从约1米高之处扔进排水沟中。当时，水流急速，被告还让两只黄金猎犬和一只拉布拉多入水游泳。

被告也承认曾于5月8日带着五只狗到蓄水池游泳。此外，被告在其位于汤申一带的有地住宅饲养这五只狗，超过最多只能饲养三只狗的法律规定。

另外，早在2018年4月5日，被告就收到书面严厉警告，不让他将狗带进中央集水地带的自然保护区。