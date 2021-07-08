盗刷总裁信用卡103次 经理改判坐牢8个月

（早报讯）在会议室捡到总裁的信用卡，经理暗中窃喜，盗刷信用卡多达103次，买各种礼物送家人，原被判接受强制性治疗和短期拘留令。但高庭法官认为，原本的判刑错误诠释有关“联合控状”的法律，改判经理坐牢八个月。

《联合晚报》早前报道，被告宋豪明在国家法院承认一项失信以及一项欺骗的罪名，被判接受强制性精神治疗，以及10天的短期拘留令。他也面对两项欺骗的控状，交由法官下判时考虑。

控方与被告都对判刑不满而上诉至高庭，高庭法官本周一发表裁决。

根据案情，被告是在2019年5月4日以及6月27日之间犯案。担任数码营销经理的他，在公司会议室里捡到总裁的信用卡后，共盗刷了103次，购买总值2万642元的奢侈品及其他物品，送给妻子与父母亲，同时也花了约2276元在餐饮上。

控方把被告的103次盗用信用卡的欺骗罪行，总合为一项联合控状，对他进行提控。根据刑事程序条文，法庭在为涉及联合控状的案件判刑时，可把被告所面对的刑罚加重一倍。换言之，原本欺骗罪的最高监刑为坐牢长达三年，但由于本案被告是面对联合控状，因此可被判监长达六年。

高庭法官在裁决中指出，刑事程序条文规定，若被告所面对的最高监刑超过三年，他就无法被判予短期拘留令和强制性精神治疗。而审案法官在判刑时，只考虑到单一欺骗罪的最高监刑，而非联合控状的最高监刑，为此早前的判刑出现错误。

在考虑种种判刑因素后，包括被告在案发时患有强迫型人格障碍，高庭法官最终决定判被告坐牢八个月。（人名译音）