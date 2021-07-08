酷航空服员自我隔离期间 当起银发一族友伴

（早报讯）一方是需要外界关心的乐龄人士，一方是自我隔离期间可发挥亲善本色的空服人员，狮子乐龄之友协会与酷航携手合作，让双方远程建立友伴关系，防止长者在冠病疫情期间因久不外出而与社会脱节，同时保持空服员的生产力。

自今年4月以来，已有15名接受了沟通培训的酷航空服员，在完成飞行任务，进行轮流定期检测并在家自我隔离时，与900名狮子乐龄之友协会（Lions Befrienders）的受惠长者进行联系。这些长者大多是住在租赁租屋的低收入人士。

没有飞行任务时，空服员每周通过电话联系和了解乐龄友伴的身心健康。随后，有关友伴的最新状况和医疗护送服务等需求，会交由狮子乐龄之友协会的工作人员跟进，并在有需要时亲自上门拜访。

空服员每次的自我隔离期为10天，期间他们会联系60名长者。狮子乐龄之友协会希望可以在六个月的计划后，继续延长合作。

狮子乐龄之友协会与酷航今天（7月8日）发表文告说，来自酷航的空服员，还能通过交流帮助改善年长者的日常生活环境，甚至及时警觉到一些异常行为。

在最近的一个案例中，有空服员察觉到一名友伴有自残倾向并马上通知协会，协会人员及时介入处理。

其中一名参与狮子乐龄之友协会友伴计划项目的长者安德烈（75岁）说，他很高兴能和酷航乘务长蔡碧英闲聊如何度日。“过去我还可以外出做一些事情，但现在我被困在家里，有时会变得非常孤独。”

蔡碧英则分享，这段经历让她更珍惜生活点滴。“耐心且富同情心地倾听是我作为空服员的工作一部分，这些品质在担任友伴这个角色时密切相关。我开始更好地理解年长者所经历的孤独，尤其是保持社交距离的时候。我很高兴能通过一通电话，提供一些温暖。”

这项计划得到护联中心（Agency for Integrated Care）与公共服务署（Public Service Division）的支持。