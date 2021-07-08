居民污水监测查冠病病毒 明年扩至400个地点

（早报讯）居民日常生活产生的污水，能助当局及时找出冠病病毒隐形传播链。本地目前已有200多处地点设有污水自动采样设备，实验室每周也能处理2500份样本。国家环境局计划到明年，把污水监测计划涵盖地点增加到400个以上。

联合领导抗疫跨部门工作小组的卫生部长王乙康和贸工部长颜金勇周三（7月7日）下午到庙弯组屋现场了解污水监测设备部署情况。

污水监测最早于去年2月应用在出现大规模病毒传播的客工宿舍，检测污水是否含有病毒碎片，如今则作为客工轮流定期检测的补充，以在出现病例时尽早介入与隔离病患。

这项非侵入性的监测技术在去年7月首次推广到淡滨尼居民区，之后也在后港、义顺和红山景一带出现感染群时使用而为人所知。光是上个月，就有15个病例通过相关方法被及早查出。

除了客工宿舍、组屋等居民区，污水监测也应用在学生宿舍及福利与疗养院等人员密集的居住场所。

例如在今年3月，当局在国大大学城宿舍（UTown Residence）北楼采集到的污水样本中含有少量冠病病毒核糖核酸（ribonucleic acid，简称RNA），随后安排宿舍单位的住户进行冠病检测。

环境局在文告中解释，当局会在某地出现感染群时，派人在地设置自动采样设备，进行一段时间的监测，直到污水样本呈阴性为止。

至于地点的设定，则取决于几大因素，包括那里的污水管道是否适合取样、取样人群的病毒脱落在污水中的可能性，以及在调查地点追踪和确定新感染者的能力。

对于更大范围的社区监测，环境局还会在本地不同的区域节点进行主动检测，做法类似监控供水回收厂是否出现水质异常，以了解社区感染的程度。

环境局说：“污水中没有测出病毒碎片，为也这些地点没有出现感染提供额外的保证，并使我们能以更有针对性和更有效的方式分配我们的监测资源。”

当监测员接到指令后，会在监测地点找出适合取样的污水管道，一个已设定程序的自动采样器会按需抽取定量污水，并存在防风雨的铁箱内。

监测员会以人工方式将污水装进专用瓶中，并将样本转移到高度封闭的实验室中，由科学家提取样本的病毒核酸，检测是否出现冠病病毒碎片，并将检测结果交给政府部门，决定相应对策。

目前本地实验室每周可检测2500份样本。

环境局污水监测计划的合作伙伴包括内政科技局、公用事业局、新加坡环境生物工程中心、南洋理工大学以及新加坡国立大学。