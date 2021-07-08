疫情拖累亚股败跌 海指重新逼近3100点

（早报讯）虽然纽约隔夜股市攀至新高，亚太股市却因疫情等因素而感觉寒意，东京、首尔、香港、上海、新加坡股市都显著下跌，0.79％至2.89％。反映新加坡股市蓝筹股走势的海峡时报指数今天下跌34.01点或1.08％，闭市报3107.59点，盘间一度逼近3100点的心理水平。

分析师指出，昨日出炉的美国联邦储备局6月会议纪要显示，该局还未决定何时开始减少量化宽松力度。虽然标普500指数和纳斯达克指数创新高，但华尔街三大股指昨日仅小幅上涨，主要获得大型股票的支持。

美国纽约隔夜股市虽然上涨，但局限于大型银行股等，对亚太股市的情绪没什么帮助。纽约三大股指的期货在新加坡傍晚时分皆下跌超过1％，显示纽约周四开盘将回挫，市场担心新变种冠病病毒的扩散将打击经济增长预期。

香港今天跌至6个月低位，科技股继续因投资者担心管制行动而受到压力，投资者也关注中国经济的复苏力度。首尔股市创两个月来最大跌幅，市场情绪受到韩国新冠病确诊病例创新高的影响。东京股市也受疫情消息影响而滑落，日本政府计划再度实施紧急措施控制疫情。

新加坡股市今天整体交易量增至17亿股，总值微增至14亿8000万元。全场上升股仅143只，下跌股多达411只。

海指成份股今天近九成股价下跌，多达五只成份股股价的跌幅超过2％，包括扬子江船业（Yangzijiang，跌2.78％）、城市发展（CDL，跌2.43％）和康福德高（ComfortDelGro，跌2.42％）。

城市发展股价今早跌幅一度达4.28％，因为旗下合资公司重庆协信远创实业遭债权人提出破产申请的消息，重庆协信远创实业可能面对重组。城市发展今天中午回应该消息表示，重审已限定对该公司投资的财务曝险，以及不会支持该公司“持续的财务义务”。

吉宝企业（Keppel Corp)股价跌1.14％，闭市报5.21元。它今早开市前披露，集团旗下合资企业计划以7600万欧元（1亿2160万新元）脱售位于德国法兰克福的数据中心Keppel DC Frankfurt 1，高于房地产截至去年12月底账面价值6300万欧元。交易预计在今年第三季完成。

吉宝基础设施信托（Keppel Infrastructure Trust）股价跌0.90％，闭市报0.55元。它昨日闭市后透露，将以1200万元收购凯发（Hyflux）在新泉（SingSpring）海水淡化厂的剩余30％股权。凯发是通过司法经理同信托管理公司签署有条件买卖协议。吉宝基础设施信托目前持有新泉70％股权。

股票暂停交易的厨房文化公司（Kitchen Culture）午后透露，公司总裁林伟利已被董事会革职。

董事会认为，林伟利在有严重违约或严重不当行为。在终止公司与林伟利的雇佣合约后，公司将寻求林伟利辞任董事职务，以及辞去在所有子公司的职务。公司已委任张林肯（译音，Lincoln Teo）为临时总裁。其他管理层要员没有变动。

林伟利今年5月尾突然从执行主席兼总裁改任执行董事兼总裁，一个月内公司一名独立董事辞职。