（早报讯）昨天出现的新冠病感染群再添一起新病例，使这个感染群已累计五起病例。

根据卫生部今晚（7月8日）发出的文告，我国今天新增16起确诊病例，包括三起本土病例。这三起本土病例中，除了上述通过检测发现的有关联病例，另外两起则与其他病例暂无关联。

今天有13起输入病例，他们在抵达新加坡后就遵守居家通知或隔离。其中12起是在抵境时确诊，另外一起则在居家通知或隔离期间确诊。

新增社区病例已从前一周的58起减少至过去一周的23起，但同期无关联社区病例从八起增至九起。

过去七天，每天平均新增的无关联本土病例为1.3起，有关联的本土病例则为两起。

本地目前共有84名住院病患，其中10人重症需要输氧，另有两人在加护病房，情况危急。这12名病患中，八人为60岁以上的年长者，两人年龄介于40岁至60岁，两人介于19岁至39岁；10人还未接种疫苗，两人人已部分接种。

卫生部说，陆续有证据显示接种冠病疫苗后，即使仍感染冠病，也可预防重症。

过去28天，有23人需要输氧、在加护病房治疗或死于冠病并发症。他们当中有20人未接种疫苗，三人已部分接种，没有人已完成接种。

部分接种是指只接种了一剂疫苗，或在接种两剂疫苗的14天内感染冠病。完成接种则是指完成两剂接种的14天后。

截至昨天，全国疫苗接种计划已让人们接种了超过600万剂疫苗，涵盖超过378万人。其中，超过222万人已完成两剂疫苗接种，占本地人口的约39％。