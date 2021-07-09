（早报讯）新加坡股市昨日受区域市场败跌影响，反映蓝筹股走势的海峡时报指数昨日下跌34.01点或1.08％，闭市报3107.59点，盘间一度逼近3100点的心理水平。

投资者重燃冠病疫情可能影响经济复苏的担忧，华尔街股市纷纷下滑。标普500指数跌0.86%，道琼斯指数跌0.75%，纳斯达克指数跌0.72%。

今天值得关注的股票如下：

*飞龙集团（Fragrance Group）今早要求暂停交易。

*厨房文化公司（Kitchen Culture）昨日午后透露，公司总裁林伟利已被董事会革职。董事会认为，林伟利有严重违约或严重不当行为。

在终止公司与林伟利的雇佣合约后，公司将寻求林伟利辞任董事职务，以及辞去在所有子公司的职务。公司已经委任张林肯（译音，Lincoln Teo）为临时总裁。其他管理层要员则没有变动。该股前天午后暂停交易，股价最后报8分。

*创新科技公司（Creative Technology）将以1113万美元（1505万新元），出售位于美国加利福尼亚州的一栋两层办公楼。这项交易预计明年6月30日前完成，公司可取得970万元的净现金作为公司的运作资本。创新科技股价收报2.50元，跌1.58％。

*新加坡报业控股（SPH）委任普华永道（PwC）新加坡前任执行主席杨允仁（60岁）为独立董事，任期今天生效。他也将加入董事会的执行委员会和审计委员会。

杨允仁在普华永道服务38年，今年退休。他目前也担任新加坡土地管理局主席和新加坡工商联合总会（SBF）副主席。

本月初，杨允仁受委为新加坡交易所（SGX）独立董事，他也将在下个月1日出任新加坡航空公司（SIA）独立董事。