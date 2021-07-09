星展集团将投入超过500万元 把现有四层楼办公楼转变为本地首个净零碳排放的银行建筑 文 / 韩宝镇 发布 / 2021年7月9日 10:43 AM 更新 / 2021年7月9日 11:42 AM 一旦竣工，星展集团这座毗邻纽顿地铁站附近的建筑，将加入全球少数增长中的零能源建筑行列。目前，全球只有500座这类商业建筑。（星展集团提供） 字体大小: 小 中 大 （早报讯）星展集团宣布将投入超过500万元，把现有一座四层楼办公楼转变为本地首个净零碳排放的银行建筑。 改造这座办公楼的部分费用，将由建设局的绿色建筑创新组合计划资助。 一旦竣工，这个毗邻纽顿地铁站附近的建筑，将加入全球少数增长中的零能源建筑行列。目前，全球只有500座这类商业建筑。 星展集团承诺最迟在2022年达成零营运碳排放，这也同我国在新加坡绿色建筑蓝图下，要把本地建筑80%净楼面面积转为绿色的国家政策一致。新加坡绿色建筑蓝图是《2030年新加坡绿色计划》的一部分。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 星展集团 绿色 零排碳 财经即时 男乘客骂巴士车长不等人 还拍视频想让车长被炒鱿鱼 持刀抢劫武吉巴督贷款公司的嫌犯已被控