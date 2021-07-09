星展集团将投入超过500万元 把现有四层楼办公楼转变为本地首个净零碳排放的银行建筑

（早报讯）星展集团宣布将投入超过500万元，把现有一座四层楼办公楼转变为本地首个净零碳排放的银行建筑。

改造这座办公楼的部分费用，将由建设局的绿色建筑创新组合计划资助。

一旦竣工，这个毗邻纽顿地铁站附近的建筑，将加入全球少数增长中的零能源建筑行列。目前，全球只有500座这类商业建筑。

星展集团承诺最迟在2022年达成零营运碳排放，这也同我国在新加坡绿色建筑蓝图下，要把本地建筑80%净楼面面积转为绿色的国家政策一致。新加坡绿色建筑蓝图是《2030年新加坡绿色计划》的一部分。