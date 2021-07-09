受疫情影响 去年更多本地员工投诉雇主拖欠薪水

（早报讯）去年全国实行冠状病毒阻断措施影响各行各业，更多本地员工投诉雇主拖欠薪水，拖欠时间中位数为一个月。

人力部与劳资政纠纷调解联盟今天（7月9日）发布2020年《雇佣标准报告》，去年每1000名本地员工有1. 61人投诉雇主拖欠薪水，比前年的1.53人多，也是自2018年有记录以来最高。

受阻断措施与行动限制影响较为严重的行业，如住宿与餐饮业、资讯通信业及建筑业，投诉拖欠薪水的发生率较高。

报告指出，在充满挑战的经济环境中，与解雇相关的薪水问题有所增加，如拖欠代替解雇通知的薪水，以及未使用年假兑现的问题。

整体上，多数员工的投诉都与拖欠基本薪水有关，也有一些员工的投诉涉及加班薪水。

本地与外籍员工去年的投诉案件共计8697起，近六成为本地员工。通过劳资政纠纷调解联盟与雇佣纠纷索偿庭，他们共讨回1500万元薪水欠款，有九成讨回全额薪水。

外籍员工方面，随着一些人陆续回国，拖欠薪水的发生率减少，但仍比本地员工多。其中，建筑业、艺术、娱乐与休闲业，以及住宿与餐饮业的投诉发生率较高。

根据报告，去年每1000名外籍员工有3. 47人投诉雇主拖欠薪水，比前年的4.98人低。人力部说，这是因为当局在疫情暴发初期就做了预防措施，减少薪水纠纷的发生。

例如，去年4月，当局规定所有雇主须以电子方式支付薪水给住在宿舍的客工。去年5月，向来有较多拖欠薪水案例的建筑业须每月申报外籍员工的薪水支付情况。

去年6月，客工可通过为他们而设的手机应用FWMOMCare通报薪水、银行账户与汇款问题。去年6月至12月，劳资政纠纷调解联盟也在客工前去投诉前，主动为约7000名客工调解薪水纠纷。