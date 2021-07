保安遭欺凌情况加剧 新贴纸提醒公众别乱来

(早报讯)为了提高公众对保安人员工作的认识、感谢他们的付出,劳资政三方合作推出更新版本的“防止欺凌行为”贴纸。贴纸将贴在保安人员工作的地方,提醒公众要尊重他们。

由新加坡保安雇员联合会(Union of Security Employees,简称USE)、新加坡保安协会(Security Association of Singapore)以及合格保安代理协会(Association of Certified Security Agencies)联合推出,更新后的贴纸在内政部的支持下,今早正式推出。

内政部兼永续发展与环境部政务部长陈国明今早(7月9日)在宏茂桥城(AMK Hub)为更新版本的“防止欺凌行为”贴纸主持推介礼。相比2017年推出的贴纸,新版本加上了内政部的标志。

新跃社科大学和新加坡保安雇员联合会于2020年9月至11月通过问卷调查访问1002名私人保安人员。调查显示42.3%的保安员面对职场欺凌。换言之,10名保安员中就有4人受欺凌。这相比USE去年1月至2月作出的相同部分调查,增加了10%。

陈国明在活动后受访时说:“大家都知道保安人员的工作不容易,所以我们必须确保他们有良好和安全的工作环境。任何欺凌或骚扰的行为都不被容忍的......所以我们希望贴纸加上内政部的标志能有助提高公众对保安人员专业精神和他们为保障我们社会安全的认识。”

为了给保安人员提供更好的保障,USE属下的调解服务将会于今年第四季推出手机应用,让保安人员在面对任何问题时,能很即时地反应与求助。自从2018年推出调解服务以来,USE已协助近800名保安人员解决不同问题,当中不少包括受到公众欺凌的事件。