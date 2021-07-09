不愿接种年长者 八成是害怕不良反应

（早报讯）本地调查显示，不愿接种冠病疫苗的年长者当中，八成是因为担心接种后出现不良反应，约四分之一对于疫苗缺乏信任。

尽管70岁及以上和60岁及以上的年长者可分别从今年2月中和3月中开始接种疫苗，但据早前报道，我国截至6月24日仍有约25％年龄60岁及以上的年长者未注射一剂疫苗。相比之下，12岁至39岁的公众可从6月11日接种疫苗，接种率是80％。

这项调查旨在了解年长者的疫苗接种趋势，由新加坡管理大学的幸福老龄化研究中心于6月进行。研究发现，年龄介于56岁至75岁的公众当中，71岁至75岁的年长者最有可能仍在等待或抗拒接种。

在不愿接种的207名年长者当中，79.23％是因为担心打疫苗后出现的副作用，25.6％是因为不相信疫苗。有的也认为既然其他国家无法控制疫情，所以新加坡还会有很多输入病例，有小部分则不满政府不让他们选疫苗品牌。

另外，社会经济地位较低、最不可能依赖从报纸和政府官方渠道获取疫情新闻、最不相信任何信息来源，包括政府及本地新闻渠道、患有至少一种慢性疾病，或者更少融入社会的人，最有可能在等待或不愿接种。

这些数据来自研究中心定期进行的新加坡生活与健康研究，每月平均有7200名年长参与者。参与6月调查的对象共7228人，其中78.21％已完成施打两剂疫苗、6.89％注射了一剂、10.14％还没打算接种，4.76％则没有接种意愿。

对比5月针对7422人的调查数据，完成接种者增加14. 83个百分点；不愿接种者下跌1.9个百分点。今年2月，14. 31％的调查对象不愿接种。

调查报告解释，愿意接种比例增加可能归咎于当局在6月宣告对食物或药物等有严重过敏反应的人，可获准接种辉瑞和莫德纳这类mRNA冠病疫苗。