控制女友举动还动粗 男子监5月又一周

（早报讯）男子占有欲强，控制女友的一举一动，两人一言不合就大打出手，掐颈、锁喉、逼女友吃洗衣粉，还咬女友的乳头。男子昨日（7月8日）在认罪后，被判坐牢五个月又一周。

27岁的被告共面对五项控状，包括四项蓄意伤人及一项刑事暴力。他昨日承认其中三项，余项交由法官下判时一并考量。

来自印度尼西亚的受害人（25岁）案发时是被告的女友，为保护受害人身份，法官下令媒体不得报道可能泄漏受害者的身份资料，包括被告姓名。

主控官庭上说，被告分别在去年的12月2日以及今年的2月5日犯案。

去年12月2日凌晨4时许，被告为受害者庆生后，一同到受害者母亲的家过夜，岂料发生口角，受害者向他提出分手。

被告对受害者怒吼，突然咬她的乳头，痛得受害者大哭。被告同天早上7时45分遭警方逮捕，随后获得保释。

今年2月5日凌晨3时，占有欲强的被告不满受害者想当模特儿，两人在房间大吵，被告对受害者锁喉和掐颈。

同天中午12时，受害者告诉被告说要跟朋友一起去做美甲，被告说要跟着一起去跟她的朋友见面，两人又因此大吵，甚至打了起来。

受害者倒在地，被告用左手把受害者压制在地，见周边撒了一地的洗衣粉，抓了一把要往她的嘴里塞。

被告逼受害者张嘴，受害者紧闭着嘴，但挣扎中仍从鼻子吸进一些粉末，导致她头痛。

被告至少三度试图把洗衣粉塞进受害者的嘴，她最终挣脱，在朋友的帮助下报警。

警方当天下午1时55分左右将被告逮捕，隔天将他控上法庭。