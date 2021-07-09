曾杀女友未遂强奸监七年 痴男再吃牢饭

（早报讯）痴男8年前试图杀害女友和强奸她，被判监7年打6鞭，如今因对越南女友动粗，对方报警“告密”揭发他身上有“枪”，今早被判坐牢4个月和罚款3000元。

被告是30岁的欧文豪（译音），他面对蓄意伤人和抵触军火与爆炸物法令，控方以其中一项提控，余项交由法官下判时一并考虑。

《新明日报》之前报道，这起情侣纠纷发生于去年11月26日晚上10时30分，被告疑因不满女友当啤酒女郎要她辞工，两人随后发生争执。

案情显示，被告案发当天与女友一起搭乘德士回家，期间吵架又大打出手，被告拉扯女友的头发及造成她身体受伤。

被告的女友在抵达住所时报警，并对警方说，被告拥有一把类似“苹果手机”的眩晕枪，被告曾在德士内拿出这把“枪”，让她“保持安静”。

同天晚上，警员在被告包中搜出眩晕枪，随后将他逮捕。被告当时说这是信号干扰器，但无法解释它的用途。

被告过后才承认这是他在去年8月以20元网购来的眩晕枪，是为了自卫。

控方表示，被告在2015年被判坐牢七年和鞭刑六下，如今再次犯案，还多次将眩晕枪带到公共场所，并对女友动粗，请法官判被告坐牢4个月和罚款。

被告求情时恳请法官轻判，但全程面无表情，过后只表示希望与一同出庭的女性友人说话。

法官最终判被告坐牢4个月和罚款3000元。被告因无法偿还罚款，将坐牢两周代替。

被告8年前搭上有夫之妇，不甘被分手而试图杀害女友；然而在准备藏箱“弃尸”时，见人没死又强奸她，被判监7年打6鞭。

据《新明日报》2015年的报道，年仅22岁的被告曾于2013年6月24日犯案。他不满同居的已婚女友要回马国和丈夫复合，而在裕廊西61街的组屋内对她做出一系列疯狂罪行，包括掐颈、用枕头压嘴要让她窒息、用刀割腕和腹部、企图藏“尸”行李箱，再灌芳香剂向她施毒，并在对方昏迷状态时强奸她。

完事后，他决心要结束自己和女友的生命，拿刀割对方的右腕和肚皮，再自己割腕，并喝下芳香剂，还吃发烧药，企图自杀。他最后被判监七年打六鞭。