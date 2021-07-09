涉辱骂异族情侣的义安理工学院讲师在面簿道歉

（早报讯）一名自称是当街辱骂异族情侣的义安理工学院讲师的男子今早在面簿道歉，并指自己发表的言论是不可被接受的，对此深感遗憾。

这个署名陈文利（音译，Tan Boon Lee）的面簿账号今早（7月9日）6时40分于面簿发文，指自己之前没有面簿账号，之所以创建账号是希望向公众道歉。

他写道：“我在6月5日于公共场合遇到了帕贾实（Dave Parkash）与他的伴侣Jacqueline Ho，并做出许多关于跨族关系的不当言论。”

他表示这些言论是无法接受的，自己也深感歉意。他指自己当晚的行为十分反常，而当时自己也因受到私事影响，感到十分焦虑和痛苦。

“不过我的个人问题不能为我的行为辩解，我已经向帕贾实先生、何小姐和他们家人道歉，我也希望向被我的言论重伤或冒犯的新加坡人道歉。”

陈文利也指出，这起事件让他深刻反省自己的行为和动机，并发现自己虽然带着痛苦发言，但是文字充满偏执和歧视，并且缺乏敏感。

“我已经意识到自己的缺点，并希望从中学习。除了家人和朋友，我也希望获得整个社区的支持，让我努力改进自己的缺点，确保自己不会再犯。”

曾在义安理工学院工程系讲师的陈文利早前疑因反对跨族群恋爱，当街指责与辱骂一对情侣，被拍下视频并在网上广泛流传。他目前正在协助警方调查。

他随后也被爆出曾在课堂上发表种族歧视言论，义安理工学院随后对他进行调查，确定他违反了学院的职员行为守则，因此决定开除他。