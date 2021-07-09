对巴士司机又骂又打 40岁马国男被判坐牢两周罚款4000元

（早报讯）40岁马来西亚籍男子在巴士上大声讲电话，还没把口罩戴好，被巴士司机提醒后，气愤地与巴士司机发生口角，下车前还推了巴士司机一把，认罪后被判坐牢两周及罚款4000元。

被告纳德拉詹（Nadarajan A/L Mariesusy）今天（7月9日）承认一项蓄意伤人罪、一项抵触防止骚扰法令罪和一项抵触冠病19（临时措施）法令2020罪。

根据案情，去年7月31日晚上7时50分左右，被告在宏茂桥6道上了一辆巴士。当时，他的口罩戴在下巴处，边讲电话边上巴士，在巴士司机的提醒下才把口罩戴好走到巴士尾端坐下。

巴士行驶一阵后，巴士司机发现被告说话越来越大声，而口罩也没戴好。据被告的说法，当时他正和妻子吵架。

这时，巴士司机在巴士站停下，转头再次提醒被告把口罩戴好，随之继续开动巴士前行。这时，被告走向巴士司机，两人你一句我一句后，被告愤而开始飙脏。

被告接着举起手貌似要打人，巴士司机接着将巴士停下后，把车门打开请被告下车。被告打巴士司机的左肩一下后下车，在巴士车站上还再次对司机爆粗口。

主控官指巴士司机在履行职责提醒被告把口罩戴好的情况下遭被告辱骂又被他打，因此促请法官判他坐牢两周及罚款5000元以达阻吓作用。

被告求情则说自己当时因为生气才会那么做。他在庭上向巴士司机道歉，说家中老小靠他一人的薪水养活，恳求法官轻判。

法官最终判他坐牢两周以及罚款4000元。