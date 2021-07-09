央行数码货币有助加强跨境支付效率

（早报讯）中央银行发行的数码货币（Central bank digital currencies，简称CBDC）有助加强国际跨境支付的效率。但各国需进行紧密多边合作，才能发挥央行数码货币的跨境交易潜能。

支付和市场基础设施委员会（CPMI）、国际清算银行创新中心（BIS Innovation Hub）、国际货币基金组织（IMF）和世界银行今天（9/7）发布联合报告，肯定央行数码货币在跨境支付方面带来的积极效应。

它们也强调，各国需努力加强宏观金融和互操作性的合作，同时加强监管和制定监督框架，因为这些都是央行数码货币发挥跨境交易潜能的先决条件之一。

根据报告，跨境支付包含了汇款，是影响国家经济的重要因素。可是目前零售市场的汇款方式，主要是汇款运营商利用自身网络进行。这个过程存在着收费偏高、汇款人可能无法保证收款人如期收到全额汇款，以及跟国内支付系统之间缺乏互操作性等弊端。通过央行数码货币，这些问题将可解决。

报告说：“许多中央银行把央行数码货币视为简化和增强跨境支付的有效途径，可让清算过程不受运营时间限制，每天24小时都可进行。这也有助于简化跨境支付的中介链，带来提高交易速度和降低成本等利处。”

不过，央行数码货币也可能造成一些国家货币被替代和资本流动剧烈波动等潜在风险。因此，报告认为，进行紧密多边合作，在制定发行方案上达成一致，是减低这些风险的有效途径。

世界银行公平增长、金融与制度副行长吉尔（Indermit Gill）说：“央行数码货币是改善国际支付的潜在途径之一，但它们为新兴市场和发展中经济体带来风险，需要在监管和政策方面展开大量工作，以确保取得成功。”

他期待周五开始举行的二十国集团（G20）会议上，各国代表能探讨这些央行数码货币问题，并提供讨论的信息。

全球多个国家和地区如英国、欧洲、美国、中国和新加坡等，正探讨发行央行数码货币的可行性。其中，新加坡在2016年启动乌敏区块链项目（Project Ubin），尝试以安全和可靠的方式实现跨境支付，新加坡金融管理局也正与国际清算银行创新中心展开多元货币批发央行数码货币的试验。

另一方面，金管局和法国央行昨天宣布，它们使用央行数码货币完成了批发跨境支付和清算的试验。该试验模拟了新法之间共用系统的跨境交易，当中涉及多边央行数码货币。这是第一个采用自动化做市（Automated Market Make）和流动管理功能的多边央行数码货币试验，可提高跨境支付和清算效率。