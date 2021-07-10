黄循财：G20探讨加强全球协调机制 学习与冠病共存

（早报讯）正在意大利威尼斯出席二十国集团会议的财政部长黄循财表示，疫苗接种率高的国家正逐步放宽限制和重新开放经济，学习如何在与病毒共存的情况下如常生活。

也是抗疫跨部门工作小组联合领导人之一的黄循财本地时间今早（7月10日）在面簿贴文说，今天开始的二十国集团（G20）会议上，有很多关于全球经济和公共卫生前景的讨论议程，商讨如何加强全球协调机制，应对未来大流行病的方法。

他写道，“很高兴有机会在会议间隙与其他国家的财政部长和官员进行交流”。

G20 meetings start today with a packed agenda of discussion topics on the global economic and public health outlook, as... Posted by Lawrence Wong on Friday, July 9, 2021

黄循财认为，“总的来说，疫苗接种率高的国家正在努力放宽限制，重新开放经济。但每个人都在密切关注这一情况，以确保住院率和加护病房（ICU）使用率保持稳定。如果这样的情况持续，它将证实疫苗在预防严重疾病方面的有效性，甚至对德尔塔（Delta）变种病毒也是如此，并使我们有信心学习如何与病毒一起正常生活”。

黄循财本周三（7月7日）宣布，我国将从下周一起允许五人一组的堂食和不戴口罩的室内运动，办公场所也可恢复最多五人的社交聚会。

若冠病疫情保持稳定，到了7月底有至少一半人口接种，政府届时将会考虑让完成疫苗接种者参加八人一组的堂食和社交聚会，以及出席多达500人的特定大型活动。

若一切顺利，我国预计几周后将可进一步开放，逐步重开边境，允许人们旅游。联合领导抗疫跨部门工作小组的卫生部长王乙康也透露，已接种冠病疫苗的公众很可能是可率先出国的人。

黄循财此行将出席G20税收高级别研讨会、第三次财长和中央银行行长会议，以及由轮值主席国意大利主持的气候变化国际会议。

G20税收高级别研讨会将讨论推进国内税收改革的策略，以及在共同气候目标方面加强国际合作的可能方式。