zaobao.sg种族讨论视频 获李总理推荐

（早报讯）敏感的种族问题往往缺乏公开讨论，间接导致许多国人不懂如何正确看待这一课题。李显龙总理在面簿公开推荐zaobao.sg制作有关种族讨论的视频，呼吁国人进行开诚布公的讨论，以建立一个更有凝聚力和活力的社会。

李总理今早（7月10日）在面簿写道，“国人不能将新加坡的种族和谐视为理所当然……最近发生了几件涉及种族课题的事件，提醒了我们应该如何处理种族课题，如何与其他种族的同胞建立共识，减少误会”。

Lianhe Zaobao 联合早报 posted a very thought-provoking video. They interviewed nine Singaporeans from different backgrounds... Posted by Lee Hsien Loong on Friday, July 9, 2021

“如果我们能进行公开、坦诚的对话，我们就能共同建立一个更有凝聚力、更有活力的社会。”

《联合早报》制作题为“种族与我们——75%的尴尬”的视频中，访问了九名不同种族和年龄层的新加坡人，了解他们不同的经历，以及对于种族歧视的看法。文中写到，“要正视种族问题，就得先学习放下自己的观点，以开放的心态聆听不同人的想法。”

李总理赞扬视频“发人深省”。“正如这九位受访者所表明的那样，我们可以进行坦诚而文明的对话，并建立起理解的桥梁，而非咄咄逼人或怀有戒心。”