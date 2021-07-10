本地马来亚银行拨50万元 支持五个社理会和e2i推出职业与技能计划

（早报讯）有意转换职业跑道或是寻求新就业机会的公众，下来将能在自己社区内更容易找到工作，或者是接受职业培训，提高受聘的机会。

本地五个社区发展理事会与马来亚银行（新加坡）和全国职工总会就业与职能培训中心（e2i）合作，在下来两年内推出一系列职业展，以及提供协助求职者提升技能的资源。

马来亚银行（新加坡）除了拨50万元投入这项合作计划，也通过其商业网络，为面对人力短缺的中小企业与求职者进行配对。e2i也会为该银行职员进行培训，让他们成为提供技能创前程计划建议与咨询的大使（SkillsFuture Advice Ambassadors），在职业展为求职者提供更多终身学习的详情。

首个职业展昨天（7月9日）率先在东北区的淡滨尼天地（Our Tampines Hub）举办。也是淡滨尼集选区议员的东北区市长朱倍庆、e2i总裁陈财喜和马来亚银行（新加坡）总裁李兴福博士今早一同前往参观职业展，并与在场的求职者互动，听取反馈。

这场职业展将会有11家公司提供超过1000个来自物流、交通以及企业服务业的就业机会。

朱倍庆受访时指出，虽然市场目前有一些不稳定，但仍然有不少就业机会。他说：“因为我国外籍劳工的数量正在减少，中小企业正面对人力资源短缺的问题，尤其是在疫情下仍然在迅速增长的行业，比如半导体以及物流业，带来不少就业机会。”

他也指出，不是每个居民都能在职业展找到适合的工作，所以他们也能通过技能培训计划学到这些行业所需的技能。企业的思维也有所改变，以往可能比较希望聘请现成的员工，但如今更愿意聘请一些没有经验或技能的人，并为他们提供培训。

同时，e2i将会在更多马来亚银行分行设立职总就业保障联盟（NTUC Job Security Council）职业站，让求职者能在就业方面得到更多资源。目前该银行的马林百列分行已设立了职业站，下个地点将会是建屋局中心分行。

李兴福受访时透露，银行拨出的50万元将平均分配给五个社理会，除了用于举办更多职业展，也将用于分担求职者相关的培训费用。

他说：“分担培训费用的同时，我们本身也提供培训计划，比如一份工作需要理财还是财经方面的知识和技能，我们便能义务提供这方面的培训。”

针对一些求职者不一定有适合的技能与经验，陈财喜受访时强调，本地有很庞大与完善的技能培训网络，只要雇主愿意提供机会，职员在培训或是学习期间的薪金和费用能获得补贴。

他说：“我国的雇用模式已逐步改变......如果雇主在聘请员工时是注重其人品与适应能力，再加以培训和技能提升。这是个渐进式的做法，也能增强雇主和员工之间的关系。”