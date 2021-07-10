本地连续12天社区单日病例个位数 专家说这几点要警惕

（早报讯）随着越来越多国人完成冠病疫苗接种，他们一旦感染冠病，更可能仅出现轻微症状或无症状。新加坡国立大学苏瑞福公共卫生学院院长张毅颖教授认为，这意味着已接种民众与未接种人群，尤其是年长者互动时，要多加小心，以防在不经意间传播病毒。

截至昨天（7月9日）中午，本地已连续12天将社区单日新增病例控制在个位数。苏瑞福公共卫生学院全球卫生副院长兼传染病系主任许励扬副教授认为，目前接种了一剂和两剂疫苗者分别仅占全国人口的大约70％和40％，这个比率仍不足以防止病毒传播。

我国将从后天（12日）起松绑防疫禁令，允许五人一组的堂食和不戴口罩的室内运动，办公场所也可恢复最多五人的社交聚会。

许励扬说：“我们应预期病例在重新开放后会有所增加，不过在理想情况下，我们不会看到住院人数或严重病例大幅增加。”

两位公共卫生专家皆认为，本地目前疫情平稳，说明政府迄今采取的一系列防疫措施奏效。

但两人都警惕，社区仍出现无关联病例，说明病毒还是在社区悄然传播，且过去两个月本地病患感染的大部分是传播力极强的德尔塔（Delta）变种毒株，在还有三分之一人口尚未接种的条件下，大型感染群还是有可能滋生，民众决不能掉以轻心。

张毅颖说：“我们仍应保持警惕，并坚持遵守安全管理措施，包括个人措施如戴口罩、保持社会距离，以及严格的手部和呼吸道卫生。”

冠病疫情暴发至今已19个月，政府早前已表明，冠病很可能将成为地方性流行病，社区或将长期存在少数病例，届时病患未必得留在医院或社区设施，可在家康复。

张毅颖提醒，一旦出现冠病症状，病患应留在家中，尽早求医或使用自助检测仪，自行检测是否感染冠病，确保没有感染病毒。

许励扬则认为应加大力度鼓励尚未接种疫苗的民众尽快接种，特别是那些免疫系统较弱的年长人士。