男乘客骂巴士车长不等人 还拍视频想让车长被炒鱿鱼

（早报讯）网上近日疯传一段视频，有男子声称巴士车长没有等其他乘客上车就开车，还对着车长拍视频，说希望视频疯传后让车长被炒鱿鱼。车长也当场联络警察投诉。

据sgfollowsall昨天（7月9日）发的贴文，事件发生在星期三（7日）上午在波那维斯达地铁站外的14号巴士上。

长36秒的视频里，可听到巴士车长报警，投诉该男子一直拿着手机拍摄他的脸。车长对着对讲机说：“我已经跟他（男子）解释了，若是想投诉，拍巴士车牌号码就可以了，可是他一直拍我的脸。”

据了解，男子是因不满车长没有等其他乘客上车就开车，发生了言语争执，还侮辱了车长。

该男子在车长报警时，站在一旁，并开手机闪光灯拍摄车长，破口大骂，还说希望视频能疯传，让当局解雇车长。

男子拍完视频后，还对车长说“拍完了，可以走了”。

许多网民留言批评该男子，指他对着车长拍视频会干扰车长驾驶，影响乘客安全。

网民Kim Song Stephen留言说，男子使用闪光灯拍摄车长的行为十分危险。“用闪光灯拍会让车长看不清楚，应该以危害乘客安全控告这名男子。”

许多网民也表示巴士车长的工作非常辛苦，有时等其他乘客上车，却连一句“谢谢”都等不到。

网民Lisa Sam表示，巴士车长有固定路线和时间表需要遵守，不可能等每一个人。“我见过巴士车长等乘客，但有人感谢他们吗？更何况，车长可能没注意到那位男子。”

网民Aurora Go则留言说，十分同情巴士车长，不仅要长时间驾车，还得经历这些骚扰。