与轿车相撞 2女卡德士后座 民防切车顶救人

（早报讯）一辆轿车和德士不知如何相撞，猛烈的撞击力导致德士车子侧翻，两名女乘客卡在后座出不来，民防人员花一个小时才切开德士车顶把人救出。

民防部队今早在面簿发文，指今天凌晨约2时50分时接获通报，在武吉知马路和实利基路（Selegie Road）的交界路口发生车祸需要援助。

民防人员到场后，看到一辆德士侧翻在路旁，车顶挨着路边的石灰围栏，后座的一名女乘客压着另外一名女乘客，导致两人都被困在德士后座出不来。

由于拯救行动复杂，民防部队立刻出动灾难拯救队（DART）到场施救，而来自中央消防局的消防员则先为拯救行动做好准备，包括将德士加固以维持平衡，减少在救人时车子的晃动，同时也切除了德士的挡风镜以方便拯救工作。

灾难拯救队到场后，拯救人员先在狭小的空间内检查伤者的伤势，让伤者稳定下来。另几人则使用液压救援工具切开德士车顶，制造空间救人。拯救人员在一小时内把人救出，送往陈笃生院救治。

至于两名司机，在民防人员抵达时已自行离开车子，他们也被送院医治。

根据民防上载的照片，涉及车祸的车子前面严重撞毁，德士的后座挡风镜与半边车顶都被切掉。

警方受询时指出，德士司机是一名65岁男子，轿车司机则是22岁青年，两名被困的德士女乘客分别是47岁和41岁，四人被送院时状态清醒，调查仍在进行中。