辱骂妻子并扬言伤害 火爆男监18周

（早报讯）去年曾因在巴士上没戴口罩对巴士车长动粗的男子，今年出狱后“死赖”在妻子的家门口，有一天进入屋内为手机充电时被妻子请出去，男子竟暴怒扬言要伤害妻子和家人，吓得妻子立即报警。

这名火爆男贾法利（Ja'afally Bin Abdul Rahim，53岁），昨天承认一项抵触妇女宪章和一项触犯防止骚扰法令的控状后，被判坐牢18个星期。

根据案情，被告今年5月15日出狱后，就搬了一张床褥“赖”在妻子的家门口。被告住在门外期间，偶尔会求妻子让他进屋使用厕所或为手机充电。妻子出于善意，会让丈夫进门。

在5月28日下午4时左右，被告再次要求妻子让他进入屋内为手机充电。妻子让被告进门为手机接上充电线后，就请被告到门外等候，并说手机充电完毕后就会将手机归还。

然而，被告这时却不愿意离开，并开始骂妻子，还一度扬言若妻子不让他进入屋内，就会伤害妻子和其他家人。妻子因担心自己的安危，于是报警处理。

庭上揭露，被告的妻子针对被告申请个人保护令，在今年2月18日获得批准。

被告没有代表律师，他求情时为自己的行为道歉，并表示自己真心改过，还表示出狱后将另寻住所，不会再骚扰妻子。

法官下判时希望被告出狱后能够改过自新，不要回去骚扰妻子，并希望被告能寻求辅导员的协助。