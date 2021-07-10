通过社交平台结识 青年向未成年少女索裸照

（早报讯）17岁青年通过社交平台认识两名未成年少女，并企图向她们索讨裸照，还成功与其中一名少女见面，诱骗对方为他口交。

被告是现年17岁的少年，案发时只有16岁，他面对10项包括抵触儿童与青少年法令、在公共场所做出猥亵行为以及偷窃等控状。由于被告未满18岁，法官令媒体不得报道任何会透露被告身份的资料。

案情显示，被告在去年通过Instagram认识一名13岁少女。被告与少女交谈间，传了自己多张裸照给对方，并要求少女做出回馈，传裸照给他。少女的母亲在没收少女的手机后，发现被告的简讯，立即报警。

到了去年8月底，少女拿回手机后，在Instagram设新账号，并继续与被告聊天。由于少女喜欢被告，想跟被告继续发展下去，因此同意在隔月1日，与被告在组屋楼梯间见面。

被告见到少女后，要求对方为他手淫。他见少女拒绝后，开始在她面前自慰，少女吓呆，打了被告的手后离开。

被告与少女在同月14日再次见面，被告这次成功游说少女为她口交，并在她嘴里射精。

被告原与少女约定4天后见面，但少女母亲及时发现。少女向母亲坦承之前与被告所发生的事，母亲于是带少女到警局报案。

被告在去年4月7日，同样在Instagram认识一名15岁少女，并向对方要求裸照，但遭少女拒绝。

被告昨天认罪，法官令控方准备报告，看被告是否适合接受缓刑监视或被判如青年改造所，案展下个月16日下判。