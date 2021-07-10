越过双白线入加油站 司机接罚单喊冤

（早报讯）实龙岗北一加油站入口处设有双白线，送货司机为图方便，违法右转进加油站，结果接150元罚单，“喊冤”被误导。记者现场观察，10分钟内就有6人违法抄捷径。

位于实龙岗北5道的柴油和压缩天然气（CNG）加油站，入口前方设有禁止转换车道的双白线，让对面车道的车辆无法直接右转进入，需先到前方路口调头。

为了“抄近道”，许多车辆被指直接越过双白线，转弯入站，有司机因此接到罚单而“喊冤”。

驾驶罗厘的梁先生（50岁）告诉记者，他上个月3日早9时30分，到上述地点加油时，当场接获150元罚单，驾照也被扣4分。

“我的确要负责，但加油站入口的告示牌箭头示意‘由此可进’，我才被误导了。”

记者昨天下午走访，半小时内就有约七八辆车从对面车道越过双白线，放慢车速和打信号灯，再右转进入加油站，但多数车辆都是从靠近加油站的车道左转进入。

第一次到访加油站的谢先生（35岁，送货员）表示，他并没有注意到双白线，而且通常双向车道的车辆应该都能驶入油站。

“这样的设计有点麻烦，需要在前面路口或者停车场调头，多绕一圈。”

公众梁先生（28岁，销售员）也说，他过去一年里每个月来加油站一次，之前都没注意到双白线。

“不过，加油站入口处位于马路转弯处，车辆转弯时可能出现盲点，所以可以理解为何在这里设置双白线。”