陈诗龙：人力部持续检讨公平考量框架 立法未必是万灵丹

（早报讯）为了更有效遏止具歧视性的雇佣行为，人力部持续评估如何改进公平考量框架，而立法未必是解决一切问题的万灵丹，当局会全面探讨各类选项再作定论。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生今天（7月10日）接受媒体采访时说，人力部和劳资政伙伴需要时间探讨一切可能性，并会在之后提出具体建议。“这个过程不会很久，因为这是所有新加坡人都关注的核心议题。”

工人党秘书长毕丹星前天出席新加坡国际商会的活动时，再度呼吁政府制定针对工作场所的反歧视法，陈诗龙受询时说，许多工运和非工运议员早年也提出过类似想法，但他认为立法未必是“万灵丹”。

针对多次违例的雇主，陈诗龙指出，当局正探讨除了暂时禁止这些雇主为外籍员工申请或更新工作证件以外，还能施予哪些更严厉的惩处。

不过，他也提醒这些要求不应对企业造成过多局限，以至于在不经意间促使一些企业转移到海外，长远来看反而得不偿失，因此有必要探讨如何达致微妙平衡。

自2014年推出以来，政府持续评估和更新公平考量框架，包括从去年10月起，要求企业在为外籍员工申请S准证和就业准证前，必须先在政府求职网站上刊登至少28天的招牌广告。当局早前也进一步加强对歧视案件的处罚，违例雇主的工作准证权将暂停12至24个月。