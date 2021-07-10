铁道走廊将增设在荷兰林的入口

（早报讯）为方便更多居民通往铁道走廊，国家公园局将从武吉知马荷兰林一带的公园增设新衔接处，预计明年第三季竣工。

国家发展部长李智陞今天（7月10日）在面簿贴文说，铁道走廊（中部）目前设有八个入口，许多住在附近的居民都希望能更安全而方便地进入铁道走廊。

铁道走廊全长24公里，新入口将从荷兰林公园（Holland Green Linear Park）衔接至铁道走廊，尤其惠及住在荷兰林一带的居民。

Rain or Shine! 🌧️☀️🌤️Joined Chris de Souza and the community to plant more native trees at the Rail Corridor near... Posted by Desmond Lee on Saturday, July 10, 2021

李智陞今早和荷兰——武吉知马集选区议员迪舒沙参加了在铁道走廊靠近荷兰林公园处的植树活动。他说，铁道走廊早前展开的生态修复工程，将为本土野生动物增强从铁道走廊到附近绿色空间的生态连接。

针对绿色空间，李智陞说，当局会以科学为根据考虑全岛生态系统，并会以谨慎而敏感的态度推行任何发展工程。“我们意识到许多新加坡人都很欣赏周遭绿意，社群也想要积极参与管理我们的绿色空间，这些空间不仅是让公众享受，也让岛上的生物多样性得以蓬勃发展。”