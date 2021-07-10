研究：约一成冠病康复者持续半年出现症状

（早报讯）本地每10名冠病康复者当中，约有一人在最初感染病毒的六个月后，仍持续出现咳嗽或呼吸急促等症状。

根据这项由国家传染病中心带领展开的调查，最常见的症状是久咳不愈和呼吸急促（dyspnea）。持续困扰这些康复者的较少见症状也包括持续性疲劳、眩晕和失眠。

这类在染病者康复后仍持续出现症状的情况称为“长期冠病”（long Covid）。

本地四家收治冠病病患的公共医院参与了这项涉及288名病患的调查。这些病患当中，有183人曾返院复诊，其中31人（16.9％）染病30天后仍出现症状。

团队也收集到175人在染病90天后的跟进数据，以及120人在染病180天后的数据，他们当中持续出现症状者分别有13人（7.4％）和14人（11.7％）。

调查发现，这些康复者无论曾是轻症或重症病患，他们的体内都出现更多炎症标志物。这类蛋白质一般与影响循环系统的病症有关，也是心血管疾病的风险因素。

同时，那些年龄在65岁以上、非华族，或是曾出现严重感染症状者，都更有可能持续出现症状。与非华族的关联原因不明。

团队是在去年1月底，即本地出现首起冠病病例不久后展开研究，旨在探讨冠病对病患的长期影响，也了解对这类感染的保护性免疫如何随着时间变化。

眼下全球对于长期冠病仍有许多未知数，长期冠病可涵盖多种症状、持续的时间不一，而且导致这种情况的机制未明。世界卫生组织等国际组织正积极就此搜集更多信息。