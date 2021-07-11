黄循财：新加坡支持G20的公司税改协议

（早报讯）二十国集团（G20）对全球公司税收改革达成协议，包括新加坡在内的大多数国家都支持税收改革的主要框架。

财政部长黄循财在意大利威尼斯出席G20集团会议后说，这将为税收制度的巨大改革铺路，这也是这个世纪以来最显著的税收条例修改。

他今天（7月11日）凌晨在面簿发贴文说：“目前尚有工作未完成，还有一些框架设计的相关事项有待确定。新加坡与许多其他国家一样，希望能在下一场于10月举行的G20会议前敲定这些事项。”

在G20会议上，黄循财谈到在设计框架时必须把显著经济活动考虑在内，并确保执行时一致和即时，以让大型和小型经济体都保有一样的竞争基础。他强调，税收制度除了为提高税收，也应该促进创新、带动增长和创造工作。

G20达成的全球税收改革协议，包括设定全球最低公司税15％，将在2023年实施。这么做的目的是要制止跨国公司往低税率国家转移利润，以减少缴税甚至零缴税。