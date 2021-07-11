相隔一年 滨海湾再现国庆烟花彩排

（早报讯）今年国庆庆典将按计划于滨海湾浮动舞台举行，虽然规模比往年小，但根据昨日（7月10日）的彩排情况，庆典仍会上演炫目的烟花表演。

国防部本月初宣布，今年国庆庆典将重返滨海湾浮动舞台，为了安全起见，今年的参与人数锐减七成，仅有1200人，庆典也不开放让公众抽签索票出席。

一些公众昨日到滨海湾浮动舞台附近时，就看到了国庆庆典的彩排，并拍摄到烟花表演的画面。

根据一些上传至面簿的视频，昨日国庆庆典彩排时的烟花表演大约时常5分钟，配合爱国歌曲，从浮动舞台和滨海湾发出，绚烂夺目。

近日回新处理公务，并在史丹福瑞士酒店履行居家隔离的新加坡驻韩国大使张文喜昨日也在房间内看到了国庆庆典彩排，其中就包括红狮跳伞和烟花表演。

他说：“能在履行居家通知时在酒店阳台观看到国庆庆典的彩排是愉快的惊喜，我们可以看到参与者为了为国家庆生而努力排练，我为他们感到骄傲。”

他描述，自己上周也观看了彩排，而昨日的彩排首次出现烟花，表演环节中每一幕更换都有小规模烟花，压轴则有较长的烟花表演，把气氛推到最高点。

在疫情期间，他也呼吁公众：“我相信我们团结一心就能展现新加坡精神！但在观看国庆庆典同时，大家也应记得保持安全，与他人保持安全距离。”

去年受疫情影响，国庆庆典分成早上的检阅礼和傍晚的室内表演分开举行，压轴重头戏烟花表演则走入邻里，分散在10个地点燃放，以避免人潮聚集。