明天起可五人堂食 食肆紧锣密鼓调整布局

（早报讯）我国从明天（7月12日）开始允许五人一组的堂食，受访食肆表示将加派人手应对更多的顾客，并准备在今天内或明天开业前重新布置桌椅，尤其是重设大桌迎客。

坐落在滨海湾金融中心一号大楼顶层的LeVel33餐馆董事总经理彼恩博士（Martin Bém）透露，自联合领导抗疫跨部门工作小组的财政部长黄循财在星期四宣布从本月12日起进一步放宽堂食人数限制后，相关问询和预订立即增长了25%，明天的晚餐时段更已全部订满。

他说：“我们的场地面积应对新的措施绰绰有余，所以座位总数保持不变。不过，我们会重新安排桌椅的摆放，以招待两人以上的顾客，例如之前是四个两人桌，现在在遵循安全距离措施的情况下会调整为两个四或五人桌。”

在乌节一带开设两家分店的日料餐馆Tenya已着手订购更多食材，同时也会增加餐厅和厨房人手。

餐馆行政经理巴特叶（Bhakt Yap）说：“自上月21日恢复堂食后，每天上门堂食的顾客越来越多。根据顾客反馈，堂食比外带更好吃，因此我们相信顾客量还会继续增加。”

在本地有五家分店的中餐馆桃苑的用餐预约也表现不俗，明天的座位已有约六成被预订，当中多数每组都有四五人。

总经理尤志杰指出，目前店里所有只有供两人用餐的小桌，但员工将把其中七成换成可接待四到五人的桌子，进而将整个餐馆的座位总数增加一倍。

“中餐讲究的是分享，很多菜肴例如烤鸭、烧猪、整条的鱼等都是为一大组顾客设计的，不适合两人用餐。之前我们因此调整了菜单，缩小分量，但现在终于能再次回到原先的菜单，给顾客更多的选择。”

此外，桃苑也推出了鼓励公众接种冠病疫苗的折扣优惠，顾客只要出示疫苗接种证明，就能获得5元6角的现金回扣。这一促销不限最低消费，但只供堂食，每名食客也只限使用一次。

尤志杰说：“新加坡的第56届国庆即将来临，我们希望借此鼓励大家尽快接种疫苗，同时也感谢已接种疫苗的顾客，让整个国家更安全。”

另一方面，受访咖啡店业者认为消费者已习惯点外卖和打包食物，因此担心生意不会有明显改善。

长运宝咖啡店的饮料摊头手陈国庆（56岁）说，为避免分桌吃饭的不便，在两人一组的堂食限制下消费者大多不愿意全家出外用餐，因此堂食措施放宽后顾客是否会回流还有待观察。

位于麟谷峇鲁的另一家咖啡店好莱坞餐室负责人程文霖（60岁）则担心生意会受红山景一带感染群影响。“之前每天新闻报道这里的情况时，都没有人来，最近生意才慢慢有起色，恢复一到两成。”