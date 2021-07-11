大选一年 多名新部长议员贴文发表感想

（早报讯）距离2020年大选已过去整整一年，多名朝野新议员纷纷在面簿贴文回忆当选一年的感受，并向居民和同僚表示感谢。

正如荷兰—武吉知马集选区议员谢秉辉所感慨的那样，“重要的不是生命的长度，而是它的深度”。上任一年的多名新议员纷纷发表帖文或录制视频，他们都表示过去的一年是难忘、充实而值得铭记的一年。

谢秉辉发文说：“我很荣幸能为新加坡人服务，并为国家的卓越发展贡献自己的力量。”他指出，大家集体的价值使新加坡成为一个能让年长者可以安享晚年，让年轻人可以实现梦想的国家。

盛港集选区议员何廷儒在帖文中也说到：“这是不平凡的一年，我们每个人都从社区、个人身上学到了很多。感谢这支优秀团队的支持，他们的奉献精神促使我们不断做得更好。”

“老新人”马林百列集选区议员、人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生是上届大选中人民行动党派出的年龄最大的新人。他在帖文中感谢了大家的耐心与理解，以及所提供的建议、支持和指导。

“我从人们的反馈中学到了很多东西。希望未来几年中能修订政策使更多人从中受益，尤其是在劳动力迅速老龄化的情况下，与我们的人民同行，保持邻国之间的竞争力。”

以此同时，也有三巴旺集选区议员傅丽珊、宏茂桥集选区议员黄玲玲等人通过视频的形式发表了感慨。

新议员们也分别用一个词来概括了过去的一年。何廷儒选择了“Zoom”这一疫情之下人们进行例行会议、上课及进行视讯的平台。

黄玲玲选择了“感激（Gratitude）”。她表示，尽管疫情的这段时间是艰难的，但仍能看到诸多惹兰加由（Jalan Kayu）社区内人们相互支持的善良举动。

傅丽珊则选择了“让人谦卑（Humbling）”一词。她表示：“瞬息万变的生活会超出我们掌控范围。许多家庭遭受疫情的重创，正承受着痛苦。疫情让我们谦卑，同时也提醒我们不能认为我们所拥有的是理所当然的，尤其是我们所爱的人。”