尿急“憋”不住 两男随地“浇花”

（早报讯）人有三急“憋”不住，两名大汉公然在公寓前撒尿“浇花”，过程被电眼拍下。

相关视频公开后，居民厉声斥责两人没有公德心。

这起事件发生在周三晚上11时许，地点在松美路（Somme road）一带一栋公寓前面的小巷。

《联合晚报》2019年曾报道，同一间公寓前的小巷三不五时出现醉汉，他们把小巷当公厕，随地撒尿和呕吐，造成居民困扰。

公寓居民陈女士（30岁，文员）告诉《联合晚报》，小巷里花草原本很健康，因为长期被人用尿“浇灌”而变得毫无生气，叶子不是开始枯黄，就是奄奄一息，原本干净的小巷也变得尿味熏天，每当一阵风吹来，令人作恶的尿味，远远就能闻到。

为了证明问题的严重性，陈女士还提供了一段视频给《联合晚报》。

视频里的三男一女下了德士后站在公寓前说说笑笑，他们按了公寓门铃，但没人应门，他们于是站在门口等待。其中一名黑衣男子过后便同另外一名黄衣男子走到一旁。

“黑衣男子跟着拉开裤链小便，还东张西望看是否有人经过，黄衣男子则十分淡定，撒了一泡尿后，才跟黑衣男子大摇大摆地走回头，四人继续站在门口聊天。”

四人在公寓前停留了近10分钟，在等不到人开门后扬长而去。

“四个人看起来都是生面孔，不像是住在附近的居民。”

陈女士对两人的行为感到不解。他说：“这种行为自私而且不卫生，他们以为神不知鬼不觉，殊不知过程已经被公寓外的电眼拍下。”