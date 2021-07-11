教育部主导的应用教育体制检讨告一段落 预计明年公布检讨报告

（早报讯）教育部自今年1月起就理工学院和工艺教育学院应用教育体制进行的检讨工作告一段落。参与逾40场讨论会的约1200名公众，针对如何支持学生更好地为未来经济做准备踊跃提意见。教育部会研究与会者的反馈，预计明年公布检讨报告的具体建议。

过去半年来，与会者提出的反馈包括为学生提供更灵活的升学渠道，以支持他们的不同强项和多元志向、确保毕业生在未来经济中保持职业的韧性、为弱势学生提供更协调的支援，以及更好地在课程中融入生活技能的锻炼。

这项应用教育体制检讨工作是由教育部兼外交部第二部长孟理齐博士领导。

孟理齐昨晚（7月10日）在工艺教育中区学院的最后一场咨询活动上发表开场致辞时说，从一系列讨论可看出，与会者认同理工院和工教院课程必须配合学生不同的需求和志向，同时也要确保所培养的毕业生可满足未来经济和业界对技能不断演变的需求。

孟理齐指出，工艺教育局今年4月底宣布改进工教院课程框架，是这项检讨有助推动的一项转变。

在工教局明年起实施的新课程框架中，一般需要用四年时间考取高级国家工教局证书的工教院学生，能在三年内考获这份学历资格。学生会进行两次实习项目。两次实习会更好地整合职场培训。为配合不同学生的强项和需求，工教局下来会确保新的三年制课程具有灵活度。校方会为部分跟不上进度的学生提供予额外支援。

孟理齐说，现有的理工院和工教院课程已相当多元。工教院的工读专业文凭课程、在职培训专业文凭课程，以及理工院的专业文凭深造课程，取得不错的反应。教育部有意继续加强这类课程。

孟理齐感谢参与讨论的师生、校友、家长、雇主及社区伙伴。他强调教育部会仔细研究所有反馈，总结下来提升应用教育体制的其他具体建议。