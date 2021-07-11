武吉巴督巴士转换站车祸 巴士撞围栏坠斜坡道 多人受伤

【早现场】巴士撞围栏坠斜坡道 多人受伤 【早现场】直击武吉巴督巴士转换站车祸现场，一辆路线945号巴士疑被另一辆巴士撞及后，坠入逾2米高的斜坡侧翻。民防部队已将受伤的乘客抢救出来，目前正等待拖拉车将跌入坡道的巴士拖走。 Posted by Lianhe Zaobao 联合早报 on Sunday, July 11, 2021

（早报讯）武吉巴督巴士转换站发生严重车祸，两辆巴士疑似相撞，其中一辆巴士撞倒栏杆，直坠下方斜坡道，车上有14人受伤，其中五人伤势严重。

这起事件发生在今天（7月11日）下午5时许，地点是武吉巴督巴士转换站。

据记者了解，当时两辆巴士疑似相撞，猛烈的撞击力导致其中一辆易塔通（Tower Transit）巴士撞倒栏杆，直掉落下方通往下车处的斜坡道。

民防部队人员在场展开救援工作，相信有多人受伤。

记者已联系警方、民防部队和易塔通了解详情。

武吉巴督区议员穆仁理于晚上约7时在面簿贴文表示，一辆驶入巴士转换站的巴士与另一辆驶出转换站的巴士相撞，撞击力导致其中一辆巴士越过路堤，跌落斜坡道。

据他了解，巴士上有14人受伤，其中五人伤势严重，没有人有生命危险。

穆仁理在贴文中感谢民防部队迅速做出反应，并给予伤者关注。当局也将对此事进行调查。