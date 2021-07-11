网络谣言：疫苗让人体产生磁性 可吸附金属物品

（早报讯）网上近期疯传，有些人接种冠病疫苗后，身体似乎变成了磁铁，可吸附餐具、菜刀，甚至铁盘和锤子等。专家强调，物品能暂时粘在皮肤上是因为皮肤表面的汗与油，跟疫苗成分无关。

最近有不少人在社交媒体上载视频，声称自己或家属接种疫苗后，皮肤可吸附金属物品，例如餐具和小型工具等。

相关短视频在社交媒体TikTok上标记着#CovidVaccineMagnet，截止昨天下午4时，已达880万次总观看次数。

马来西亚的《中国报》也报道，有老妇打了两剂科兴疫苗后，皮肤可吸附重型铁钳和铁锤，甚至医生也没办法解释，网民无不好奇这项“特异功能”是否会影响疫苗的有效性。

天职药房家庭医生梁俊杰回答《联合早报》询问时强调，这相信是骗局，没有任何科学和医疗根据，因此不会影响疫苗有效性。“我不觉得有任何抗体，包括疫苗抗体，可致身体吸附磁铁。”

传染病专科医生梁浩楠解释，这个谣言来自美国，相信是为了嘲笑抗拒疫苗者（anti-vaxxer）。

据报道，最近有一名抗拒接种的美国医生在俄亥俄州议会大厦，没有根据地称疫苗会让人体产生磁性，以及疫苗含有可连接5G无线科技的成分。这名医生因为被指散播冠病假信息，社交平台推特账号被封停。

《纽约时报》仔细研究了疫苗成分，证实信使疫苗不包含任何微型晶片（microchip）或可产生磁性的材料。

梁浩楠说：“皮肤出汗或出油都会造成物品暂时贴在身上。越油的皮肤，‘吸附’物品的功效也会更好。”

在疫情暴发前，已不断有人声称身体可吸物，有人就曾在2011年挑战“最多汤匙吸附在身上”的健力士世界纪录（Guinness World Record），其皮肤共吸附50把金属汤匙。