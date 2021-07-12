（早报讯）我国今年第二季的国内生产总值（GDP）初步预估数据以及美国第二季的企业业绩表现，将左右本周的股市表现。

新加坡海峡时报指数上周五闭市报3131.40点。在过去五个交易日内，海指小涨2.45点或0.08％。

华尔街股市上周五纷纷收高，道琼斯工商指数起1.3%，标普500指数起1.13%，纳斯达克指数起0.98%。

今天值得关注的股票如下：

*从非传统来源进行招聘的成本比传统来源高出两倍，加上执行项目出现延误涉及额外成本，胜科海事（Sembcorp Marine）因此将拨出准备金，这预料对集团上半年业绩将造成重大不利影响。

集团今早发布盈利预警指出，它正敲定上半年业绩报告，预计本月29日发布。

集团说，自去年第1季暴发冠病疫情以来，集团大部分项目都被推迟至少12个月。

集团一直积极从非传统来源招聘额外的技术工人，以完成项目，尽量减少进一步的延误。从非传统来源招聘的成本是集团传统来源的两倍以上。

由于项目执行的延误，重新安排工作、额外分包工作、使用额外材料，加上其他与流失员工有关的费用，预计会产生额外的成本。

集团将在2021年上半年的业绩中拨出准备金，为在未来6至18个月内完成项目所涉及额外成本作出准备。

*iX生物制药（iX Biopharma）今早宣布正在探讨把包括药用大麻在内的制药业务分拆，并在香港上市的可能性。

一旦所提议的分拆和上市完成后，该公司将专注于销售、营销和分销创新的营养保健品业务。

*新晔集团（Serial System）今早宣布已于本月12日以每股0.15元，配售共900万股库藏股，这占该公司已发行普通股总数（不包括库藏股）的约1.00%。它在发布这项消息后，要求恢复交易。

*主题乐园管理公司沈休闲集团（Sim Leisure）上周五闭市后披露，将与马来西亚业者Hektar Muda在金马仑高原合作开发环保可持续的主题公园，并将代业主经营、管理和维护主题公园30年。