明年起 本地启用M开头外国身份证号码

（早报讯）从明年1月1日起，移民与关卡局等政府机构向长期在我国工作、学习和居住的外籍人士颁发的新身份证号码（Foreign Identification Number，简称FIN）将以字母M开头，取代目前使用的字母G。

新的外国身份证以字母M开头，之后是七位数字，并以一个校验字母结尾，如“M1234567B”。

目前使用G或F开头身份证号的外国人士将不受新宣布影响。关卡局期间会继续颁发G开头的身份证号，直至今年12月31日。

关卡局在2000年以前，向外国人颁发的是F开头身份证号，2000年以来，使用的则是G系列。而本地公民和永久居民的身份证号是以字母S或T开头。

关卡局今早发文告表示，每个外国人在我国期间使用的身份证号都是独一无二的，在他永久离开新加坡或过世后，也不能重新分配给其他人使用，因此每个字母系列的身份证号总有被使用完毕的一天。

“因此有必要推出一个新的外国身份证号系列，让关卡局和相关政府机构能够履行其职责，对长期留在新加坡的外国人进行登记和识别。”

关卡局说，所有政府机构将在明年1月1日前对系统进行必要的更新，以接受新的身份证号码。

当局也建议那些在平日业务上，须客户或员工提供外国身份证号码的私营企业，也尽早对内部系统进行必要的更改，减少因新身份证号码系列的启用对业务造成的不便。