绿色公共服务计划正式启动

（早报讯）所有新建以及翻新后的政府建筑日后须符合超低能耗绿色建筑标志水平，政府也力求最迟在2030年将公共领域的能源和用水量减少10％。

永续发展与环境部长傅海燕星期一上午（7月12日）在环境伙伴论坛宣布启动绿色公共服务计划（GreenGov.sg）时，阐述政府为这项计划所设下的多个目标。

政府今年2月公布2030年新加坡绿色发展蓝图，其中绿色公共服务计划是推动我国实现蓝图的一大要领。傅海燕指出，公共领域将通过这项计划做出贡献，推动我国实现可持续发展与零排放的目标。

公共领域将从三大方面朝永续发展目标迈进。首先是设下更新更大胆的绿色目标、第二是提倡绿色采购与教育，最后是在公务员间打造可持续发展的组织文化。

绿色目标涵盖碳排放、建筑、交通以及太阳能等多个领域。这包括争取提早五年在约2025年使公共服务碳排放达到峰值，并规定所有新建以及翻新后的政府建筑须符合超低能耗绿色建筑标志或同等水平。所有政府信息中心也须在2025年达到绿色建筑标志白金奖水平。

其他目标还包括：最迟在2030年将能源和用水量比过去三年的平均减少10％，以及将每个人的垃圾总量减少约三成等。

绿色采购方面，所有政府机构须遵循更严格的采购标准，在采购冷气、冰箱和用水设备等，确保这些产品与服务符合更节能的绿色标准。傅海燕指出，作为这些产品与服务的大型买家，公共领域可通过上述新做法，鼓励供应商的可持续发展。

政府将通过多个项目提升民众与学生的绿色环保意识，也会邀请业界专业人士与技术专家分享最佳做法和最新科技，在公共领域打造可持续发展的组织文化。