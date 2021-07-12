王乙康：四管齐下迈向疫后新常态

（早报讯）新加坡正通过疫苗接种、冠病检测、有效的治疗方法和形成新的社交规范与习惯，四管齐下向“疫情后新常态”迈进。

卫生部长王乙康今天（7月12日）在慧眼中国环球论坛说，我国今后的抗疫战略，是继续有序地、安全地重新恢复经济和社会活动。成功与否，靠四个要素。

疫苗是抗疫工作的重中之重。王乙康说，疫苗能够大量减低病毒的散播，降低病例。此外，疫苗也能把冠病转化为风险低的疾病，就像流感一样。

“两个目标一但达成，我们就能比较放心地过日常的生活。”

我国计划在国庆日，达到让三分之二人口完成疫苗接种的目标。

我国也继续通过冠病检测，快速发现并隔离受感染者。除了聚合酶链式反应（PCR）检测，也使用抗原快速检测、呼吸检测仪和污水测试，尽快尽早完成采样和发现社区传播。

第三，我国使用有效的治疗方法医治冠病患者，将冠病死亡率减到最低。

最后，新加坡人也通过新的社交规范与习惯，提高抗疫力度。王乙康说：“除了必须保持良好的个人卫生以外，每个人都必须养成‘生病时就应该呆在家里’的社会意识。”

王乙康说，通过上述四个渠道，我国能降服冠病，安全地过日常生活，复苏经济，进入新常态。

“社会和经济活动、卫生和健康措施，和旅游的复苏，都需要逐步和安全的做出适当的调整，要按部就班，不能急于求成、一步登天，导致得来不易的成果前功尽弃。”