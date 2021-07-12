王瑞杰：亚细安与中国应深化数码和可持续发展合作

（早报讯）突如其来的冠病疫情加快了不同领域的变化步伐。其中，数码化和可持续发展是全球的两大趋势，亚细安和中国应该探索如何加强这两方面的合作，把握新机遇。

今年是亚细安与中国建立对话关系30周年。副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰今天（7月12日）在通商中国主办的“2021年慧眼中国环球论坛”致开幕辞时，强调双方应在坚实的基础上进一步深化合作。

他说，这30年来，亚细安与中国的关系蓬勃发展，不断深化，经济上的合作造福了亚细安与中国的20亿人民。

“如今，亚细安和中国已经成为彼此最大规模的贸易伙伴。在这坚实的基础上，双方应该不断寻求新机遇，进一步深化未来合作。”

通商中国也扮演着重要的角色，提供一个企业之间交流与合作的平台。

此外，王瑞杰强调，在携手合作的同时，中国和亚细安“应该以大局为重，冷静处理任何的分歧。这需要通过多层次的沟通对话机制，协商妥善处理分歧。”

他进一步提出，必须继续加强亚细安在区域合作中的中心地位，并且构建一个开放包容的地区架构。“我们欢迎世界各国，包括美国，日本，印度等伙伴，与本区域实现互利共赢的合作。这样一来，本区域就能够海纳百川。”

王瑞杰说：“承前启后，继往开来。我相信未来30年，亚细安和中国的关系将会更上一层楼！”

受冠病疫情影响，慧眼中国环球论坛今年以线上线下混合（hybrid）模式举行。