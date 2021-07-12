王乙康建议新中适时相互认证疫苗证书 恢复人员来往

（早报讯）新加坡和粤港澳大湾区可通过拓展制造业和金融领域合作，及有序恢复人员往来，为促进和深化新加坡与大湾区在后疫情时代的合作创造条件。

卫生部长王乙康今天（7月12日）在慧眼中国环球论坛说，自中国改革开放以来，粤港澳大湾区一直是中国与世界接轨的重要窗口。在大湾区强劲发展势头的带动下，新粤之间的合作有着很大的发展空间。

也是新加坡——广东合作理事会新方联合主席的王乙康为深化新加坡与大湾区在后疫情时代的合作提出八个建议。

首先，双方可拓展制造业领域的合作。王乙康说，未来的制造产业将高度数字化。

“我们将看到全面智能化的‘黑灯’工厂–机器在工厂地面上自主移动，独立地针对库存、生产和维修方面做出决策与安排。我们可以对供应链的每一份投入、每个环节的信息了如指掌，还可以通过3D打印技术实现定制生产。”

双方也可深化金融领域的合作。王乙康说，可持续基础设施需要大量的资金投入，新加坡和大湾区的金融业者可以一同合作，带头将资源导入绿色与可持续发展项目中。

新加坡和大湾区也可在知识产权、生物医药领域、建设绿色经济、推动人才交流和带动创新生态系统互动方面合作。

王乙康也建议双方有序恢复人员往来。他说，疫情后新常态少不了旅游和出差。新中两国在防疫工作方面卓有成效，在适当的时候，国家地区之间可以通过健康和疫苗接种证书相互认证，免去隔离的要求，安全地恢复两国的人员来往。

“我相信这八个领域，能够全面地，深入地，有战略性地，加强大湾区和新加坡之间的合作，充分实现双方的发展潜能。疫情虽然打乱了我们的发展计划，但我们也能在危机中寻找到新机遇，继续深化新加坡与区域在经济、数字、金融等领域的互联互通。”