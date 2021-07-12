职总旗下超市商店为CHAS蓝卡持有者提供3％折扣

（早报讯）​​职总平价合作社今天发文告宣布，所有持有社保援助计划（Community Health Assist Scheme，简称CHAS）蓝卡的人，每周四到所有149个职总平价超市、职总平价的流动超市“FairPrice on Wheels”以及全岛84间仁益药房（Unity）购物时，将可享有3％的折扣。这项折扣计划会从本月15日起持续至年底。

参与计划的超市包括职总平价超市、职总平价商店（Fairprice Shop）、职总平价精品超市、职总霸级市场、职总平价流动超市以及仁益药房。消费者购物时，只须在收银处出示CHAS蓝卡，就能享有折扣。若使用自助结账系统，消费者则必须选择CHAS蓝卡折扣的选项。每次消费限额为200元。

除了这项针对低收入家庭制定的新折扣计划，职总平价也保留现有的其他折扣计划，包括建国一代、立国一代和乐龄消费者的折扣计划。职总平价指出，他们通过现有的三项折扣计划平均每年为年长消费者节省了1000万元，并会斥资约50万元推出这项全新的CHAS蓝卡折扣计划。

职总平价合作社总裁谢健平认为此折扣计划能为低收入家庭提供更多援助，让他们在日常购物的开销方面节省更多。

“冠病疫情带来的长期不确定性，使低收入家庭受到严重影响，职总平价的CHAS蓝卡折扣计划以及目前的其他折扣计划能给予那些更需要帮助的受益者更针对性的援助。”